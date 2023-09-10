Кроме того, россиянам запрещено временно привозить с собой вещи, импорт которых из России в страны ЕС запрещен.

На фоне массовых антироссийских санкций, введенных после вторжения РФ в Украину, Еврокомиссия подтвердила, что гражданам страны-агрессора запрещен въезд в страны Евросоюза на личных автомобилях, зарегистрированных в РФ.

Как говорится в разъяснениях Еврокомиссии, въезд на таких автомобилях будет расцениваться как запрещенный импорт. Срок, на который ввозится автомобиль с российскими номерами, и таможенная процедура, используемая при этом, не имеют значения.

"Не имеет значения, используется ли транспортное средство в частных или коммерческих целях, если оно подпадает под таможенные коды, перечисленные в приложении XXI (в том числе код 8703), происходит из России или экспортируется из нее. Чаще всего это касается транспортных средств, имеющих российские номерные знаки и зарегистрированных в России", — говорится в документе.

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Кроме того, россиянам запрещено временно привозить с собой вещи, импорт которых из России в страны ЕС запрещен. Так европейские таможенные службы могут не пропустить ноутбуки, смартфоны, косметику, чемоданы, изделия из кожи и меха, а также полудрагоценные и драгоценные камни.

Война в Украине и антироссийские санкции

В июне 2023 года правительства стран Европейского Союза согласовали 11-й пакет санкций против России. Новый пакет запрещает транзит через Россию расширенного списка товаров и технологий, которые могут помочь российскому военному сектору или сектору безопасности.

Самой большой новинкой очередного пакета санкций, по словам дипломатов, стало введение ограничений на продажу чувствительных товаров и технологий двойного назначения третьим странам, которые потенциально могли бы продать их России.

Перечень этих стран может изменяться при единогласном согласии всех 27 членов.

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