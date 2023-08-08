Еврокомиссия будет рекомендовать начать переговоры по вступлению Украины в ЕС.

Еврокомиссия начала подготовку отчета о расширении Европейского Союза, в котором, вероятно, будет сделано важное объявление по вступлению Украины в ЕС.

Как сообщил в Twitter журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, в отчете Еврокомиссия будет рекомендовать начать переговоры по вступлению Украины, а также Молдовы, в ЕС.

"Начата подготовка отчета Европейской комиссии о расширении ЕС, который должен быть обнародован во второй половине октября. Скорее всего. в нем будут рекомендации для Украины и Молдовы начать переговоры о вступлении в ЕС и для Грузии относительно получения статуса кандидата", - написал Йозвяк.

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В то же время он отметил, что необходим консенсус 27 членов ЕС в декабре.

Вступление Украины в ЕС - что известно

28 февраля 2022 года Украина подала официальную заявку на вступление в ЕС. Через четыре месяца Европейский совет предоставил Украине статус кандидата на членство. В то же время Украина получила семь рекомендаций, выполнение которых необходимо для вступления в ЕС.

По состоянию на 19 июня 2023 года Украина выполнила два из этих семи условий.

В то же время западные лидеры отмечали, что для вступления Украина должна провести серьезные реформы. Так, по словам главы МИД Германии Анналены Бербок, Украина должна покончить с "30 годами кумовства и коррупции".

Президент Франции Эммануэль Макрон тоже обращал внимание на необходимость реформ, без проведения которых, по его словам, "Европу будет ожидать катастрофа".

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