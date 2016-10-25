Террорист "Гиви" прокомментировал информацию о своем бегстве из "ДНР"

Толстых в комментрарии одному из ресурсов боевиков уверяет, что собственности и подруги у него нет, а сам он уезжать из "ДНР" не намерен.

"Имущества у меня никакого нет, продавать-то нечего, я — человек в этом плане свободный, я живу своим батальоном и своей жизнью. Девушки у меня в данный момент нет, к сожалению. Я могу одну вещь сказать: я никуда не собираюсь, я как был командиром воинской части, так им и остаюсь", — сообщил Толстых.

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