"Гиви" заподозрили в дезертирстве: террорист спешно распродает квартиры и перевез девушку в Приднестровье

Об этом на своей странице в Facebook сообщил полковник РФ, экс-начальник службы безопасности президента непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), глава Регионального отделения Международного союза десантников России Валерий Гратов.

Читайте также"Гиви" против Захарченко: в ИС рассказали, как распадается бандитская группировка в "ДНР"

"Мои ребята из ПМР сообщили странную для меня новость - командир "Сомали" Миша Толстых ("Гиви") вывез свою девушку в Приднестровье, а сам спешно продает свои 4 квартиры и гаражи в Донецке и Макеевке", - говорится в его сообщении.

Гратов отметил, что раньше не верил в конфликт "Гиви" с главарем "ДНР" Захарченко. "Но почему Миша так спешно пытается покинуть территорию "Донецкой Народной Республики"?!" - удивился он.

"Не ожидал я такого поворота, прошу "МГБ" принять меры по задержанию дезертира. Он подает плохой и не достойный пример остальным бойцам", - считает Гратов.

Ранее в ИС отмечали, что в последнее время отмечается ухудшение личных отношений главаря бандформирования "Сомали" "Гиви" (Михаил Сергеевич Толстых) с главарем "ДНР" Захарченко и его ближним окружением.