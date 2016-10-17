Минобороны об эскалации под Мариуполем: российско-террористические войска перешли к тактике "выжженной земли"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в Киеве.

По словам Лысенко, на Донецком направлении оккупанты продолжают придерживаться тактики точечных обстрелов украинских позиций почти по всей линии фронта.

В частности, за прошедшие сутки враг открывал огонь во всех ключевых районах противостояния за исключением Донецкого аэропорта.

«Боевики применяют тяжелое вооружение. Больше всего вчера досталось Троицкому, где враг выпустил по нашим позициям 10 минометных мин и 10 снарядов. Также противник применял минометы в Луганском, Новгородской, Верхнеторецком и в Авдеевской промзоне. Всего за минувшие сутки на Донецком направлении произошло 9 вражеских обстрелов, в том числе 5 - из тяжелого вооружения», - сказал Лысенко.

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На Мариупольском направлении сложная обстановка остается по-прежнему, продолжает осложняться ситуация на рубеже Марьинка-Красногоровка. Только за полтора часа оккупанты выпустили по украинским позициям и жилым кварталам 225 боеприпасов из тяжелого вооружения. В Марьинке пострадали 8 домов, в том числе 5 жилых.

«Такая же ситуация - на юге (участок фронта Талаковка-Широкино). В частности, вчера больше всего досталось Лебединскому. Количество выпущенных мин и снарядов достигает несколько сотен. Калибр тяжелого вооружения, которое применяют оккупанты, - от 82 и 152 мм. Тактика противника - тотальное разрушение населенных пунктов и наших оборонительных рубежей на этом участке фронта, что облегчит боевикам дальнейшие агрессивные действия на «выжженной земли», - подчеркнул представитель Минобороны по АТО.