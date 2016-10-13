В ИС объяснили, почему оккупанты активизировались под Мариуполем

Об этом пишет координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

Он считает, что обстрелы под Мариуполем имеют смысл только в том случае, если оккупанты пытаются достичь двух определённых целей:

1) в политической плоскости - сорвать весь процесс "урегулирования" - не формально, а реально;

2) или решить какую-то военную задачу тактического характера на данном направлении - также с последующей реализацией "в политической сфере" её последствий.

Читайте такжеУкраинские войска на "горячем" Мариупольском направлении привели в состояние повышенной боеготовности (видео)

"Дело в том, что ситуация на этом участке, как это не парадоксально - опасна и чревата многими "сюрпризами", в основном неприятного характера, для обеих сторон конфликта, даже несмотря на то, что она так же и "удобна" в военном отношении так же, обеим сторонам", - пишет Машовец.

По сути, рассказывает координатор ИС, боевикам до Мариуполя недалеко, так же, как и до российской границы. А это означает, что по-сути, им даже и брать Мариуполь не надо, достаточно выйти на рубеж, с которого они смогут "доставать" по городу из основных типов и видов вооружения (особенно порт, железнодорожный узел, основные объекты инфраструктуры и главные промышленные производства).

В таком случае, по словам Машовца, фактически произойдет паралич мирной жизни в Мариуполе и функционирования его промышленных объектов.

Однако вполне возможен и другой вариант: "В один хмурый осенне-зимний день, "совершенно неожиданно" две ударных оперативно-тактических группы украинских войск проламывают неустойчивую оборону 9-го полка "ДНР" и устремляются вдоль вышеуказанных дорог к российской границе, в Новоазовске и Седово завязываются бои".

В таком случае, продолжил Машовец, будет реализован "пилотный проект" по реинтеграции оккупированных территорий в Украину, как хотелось бы Киеву.

Напомним, 10 октября на участке Водяное-Широкино произошел тяжелый обстрел украинских позиций. За час боевики выпустили порядка 200 снарядов и мин из САУ, "Гвоздики", 120-мм и 82-мм, БМП, СПГ, гранатометов.

Волонтеры тогда сообщали о 10 раненых и одном убитом украинском военном.