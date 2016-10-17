Военные опровергают сообщения о штурме позиций ВСУ боевиками в Авдеевке
12:45, 17 октября 2016Война
9066
Никаких наступлений боевиков в Авдеевке в понедельник не происходит.
Никаких штурмов Авдеевки боевики не осуществляют, заверил Татаркин / facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
Об этом сообщил пресс-секретарь 81-ой бригады Константин Татаркин, передает "Украинская правда".
"Были обстрелы. Активного наступления нет. Все происходит в рамках допустимого", - сказал он.
Читайте также"Окопная война": военные рассказали о ситуации под Авдеевкой и появлении там украиноязычных боевиков (видео)
"Сегодня утром обстреляли, но из нетяжелого оружия – СПГ, стрелкового оружия", - добавил Татаркин.
В то же время, по информации бойцов, в районе Авдеевки был один "средний" ранен, сегодня – двое "легких".
Ранее капеллан Христианской службы спасения Владимир сообщил о попытке боевиков взять штурмом позиции ВСУ в Авдеевке.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter