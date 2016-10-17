Военные опровергают сообщения о штурме позиций ВСУ боевиками в Авдеевке

Об этом сообщил пресс-секретарь 81-ой бригады Константин Татаркин, передает "Украинская правда".

"Были обстрелы. Активного наступления нет. Все происходит в рамках допустимого", - сказал он.

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"Сегодня утром обстреляли, но из нетяжелого оружия – СПГ, стрелкового оружия", - добавил Татаркин.

В то же время, по информации бойцов, в районе Авдеевки был один "средний" ранен, сегодня – двое "легких".

Ранее капеллан Христианской службы спасения Владимир сообщил о попытке боевиков взять штурмом позиции ВСУ в Авдеевке.