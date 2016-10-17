"Попытка взять штурмом позиции ВСУ": в Авдеевке утром начался бой - источник

Об этом УНИАН сообщил капеллан Христианской службы спасения Владимир (Швед).

Он служит в части Гражданско-военного сотрудничества ВСУ, которая базируется в Авдеевке.

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"Стреляют со стороны Ясиноватой. Бьют даже из танкового оружия, – сказал капеллан. - Обстрелы продолжаются уже вторую ночь подряд. Скорее всего, сегодняшний бой – это попытка взять штурмом позиции ВСУ".

По его словам, обстрел ведется по старой части Авдеевки.

"Больше всего удивляет то, что несмотря на обстрелы, люди мелкими перебежками направляются на работу", - сказал Швед.