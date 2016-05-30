В АП опровергли сообщения о потере 1 километра украинских позиций в районе Зайцево

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер АП по вопросам АТО Андрей Лысенко, комментируя информацию о якобы потере украинскими военными 1 км своих позиций в районе Зайцево.

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"Эта информация была запущена специально. Никаких выдвижений со стороны боевиков там не было. Бойцы, которые остаются на своих позициях, обещали встретить тех, кто запустил эту утку, и рассказать им, какая на самом деле там ситуация. На самом деле, там все остается по-прежнему. За минувшие сутки там были зафиксированы гранатометные обстрелы и из стрелкового оружия. Никаких сдвигов там со стороны врага нет", - подчеркнул он.

Ранее 30 мая ряд волонтеров, среди которых Мирослав Гай, сообщили, что почти потеряно Зайцево - "там боевики уже отбили километр и заняли позиции".