На территории воинской части возле Днепропетровска взорвался танк (видео)

На территории воинской части в поселке Черкасское Днепропетровской области взорвался танк. Машина принадлежит 54-й бригаде, которую передислоцировали сюда из Константиновского района Донецкой области 1 октября, сообщает Hromadske.TV.

"По словам свидетелей, танк загорелся около 17 часов. По предварительным данным, пострадали четверо военнослужащих, погибших нет. После того, как взорвались все 24 снаряда в танке, занялся боекомплект, что был рядом с ним", - говорится в сообщении.

Как рассказал военнослужащий 54-й бригады, вовремя потушить танк не удалось, поэтому начал взрываться боєкмоплект.

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"Где-то в пять — в начале шестого часа загорелся танк. Его вовремя не смогли потушить, стали оттягивать технику,что стояла рядом — такие же танки, потому как в них был боекомплект. Позже начал взрываться боекомплект танка. Люди разбежались по всему полигону,потому что осколки летели в радиусе около двухсот-трехсот метров. В результате этого пострадали несколько ребят: обгорели и получили контузию, когда пытались потушить танк. Когда первый снаряд взорвался, их отбросило взрывной волной от танка", - отметил он.