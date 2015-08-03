Во Львове открыли памятный знак погибшим десантникам (фоторепортаж)

Как передает корреспондент УНИАН, в церемонии приняли участие руководство области и города, военнослужащие, родственники погибших воинов.

Освятил церемонию настоятель Львовского гарнизонного храма имени Петра и Павла отец Степан Сус.

Обращаясь к военнослужащим, глава Львовского областного совета Петр Колодий поблагодарил каждого солдата, сержанта, офицера, генерала за патриотизм, мужество и преданность, с которыми они сегодня отвоевывают украинскую землю. Также руководитель области выразил уверенность в том, что совместными усилиями "мы вернем мир в наше государство".

Читайте такжеЗа время АТО в боях погибли более 300 десантников - ПорошенкоГородской председатель Львова Андрей Садовый в свою очередь отметил, что Львовский городской совет считает своим приоритетом помощь семьям и воинам АТО.

"Каждая семья, которая живет во Львове, которая потеряла кормильца, которая имеет тяжелые жилищные условия, может получить от города жилье. Мы начали такой дом строить. Каждая семья, в которой есть боец, который получил тяжелые ранения, получил увечье, получит от города квартиру. Это наш священный долг”, - отметил Садовый.

Также был объявлен приказ о награждении военнослужащих, которые погибли и награждены посмертно.

На памятном знаке высечены 92 фамилии погибших во время боевых действий в АТО десантников 80-й отдельной аэромобильной бригады.