Украина договорилась открыть КПВВ в Золотом и Счастье одновременно с Россией

На встрече также подняли вопрос обмена удерживаемыми лицами.

На заседании Трехсторонней контактной группы в Минске с участием главы ОПУ Андрея Ермака и заместителя руководителя Администрации Путина Дмитрия Козака договорились об одновременном открытии двух контрольных пунктов выезда-въезда на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении Офиса президента.

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На встрече также затронули вопрос обмена удерживаемыми лицами и окончательного согласования списков лиц на взаимное освобождение в Украине и на территории ОРДЛО.

Украинская и российская стороны обсудили вопросы разведения сил и средств и одновременного открытия КПВВ в Золотом и Счастье.

Как сообщал УНИАН, 26 февраля украинская делегация на переговорах ТКГ в Минске заявила, что системные нарушения российскими оккупантами режима прекращения огня отбрасывают назад процесс мирного урегулирования. Украинская сторона вновь призвала Россию обеспечить режим прекращения огня, открыть новые контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения, освободить удерживаемых лиц, предоставить допуск представителям Международного комитета Красного Креста.

Также украинская сторона призвала Российскую Федерацию установить необходимые средства контроля за эпидемиологической безопасностью на линии разграничения в связи с угрозой распространения нового коронавируса.

6 марта министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в Минске на заседании ТКГ 11 марта продолжится обсуждение вопроса по определению новых участков разведения сил и средств от линии разграничения на востоке Украины.