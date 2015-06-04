Советник президента рассказал о потерях боевиков под Марьинкой

Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник президента Украины Юрий Бирюков.

По его словам, это данные не являются окончательными, и количество потерь увеличивается.

«Это зафиксированные тела в моргах, а также данные по больницам Донецка. Данные серьезные, но не финальные - счет увеличивается», - отмечается в сообщении.

Не злорадствую, нечего на них вообще эмоции тратить, но данные по потерям сепаров: 24 - 200, 91 - 300. Это зафиксированн... Posted by Юрий Бирюков on Wednesday, June 3, 2015

Также Бирюков отметил, что данные по потерям с украинской стороны тоже не являются окончательными. «Но масштаб боя и силу нашего ответа можно представить», - написал он.

Напомним, 3 июня, российские террористы начали массированное наступление на украинские позиции, наибольший удар был нанесен в районе населенных пунктов Марьинка и Красногоровка, вблизи Донецка.