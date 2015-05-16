В Генштабе рассказали, какую зарплату получает рядовой солдат в зоне АТО

Об этом в эфире "5 канала" сообщил первый заместитель начальника Главного управления оборонного и мобилизационного планирования Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимир Талалай.

"Если говорить без всяких надбавок, то для солдата начальный уровень – это примерно 1800 грн. При выполнении им задач непосредственно в зоне проведения Антитеррористической операции ему выплачивается надбавка в размере 100%", - отметил он.

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Кроме того, представитель Генштаба также напомнил, что постановлением Кабинета министров Украины предусмотрен широкий спектр дополнительных выплат за выполнение боевых задач, как самим военнослужащим, так и в составе подразделений.

"Есть соответствующие выплаты за уничтоженный автомобиль, бронемашину, танк, а также за выполнение заданий бригадой, полком, батальоном. Поэтому это является достаточно мощной финансовой базой, которая обеспечивает привлекательность службы в Вооруженных силах Украины", - сказал Талалай.