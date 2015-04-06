Украина договорилась с боевиками о создании совместного сайта с данными о погибших - депутат

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил народный депутат Украины от фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Насалик.

Нардеп сообщил, что на прошлой неделе прошла встреча, на которой присутствовали представители от Украины, от европейской стороны и представители так называемых "ДНР" и "ЛНР".

"Наибольшие проблемы у нас с пленными в том, что нет единого координационного центра, который бы решал эти вопросы... Мы начали эту работу, она дала свой результат. Мы договорились о том, что будет единый сайт, где будет и количество погибших", - заявил Насалик.

Читайте такжеБоевики "ДНР" заявили о приостановке обмена пленнымиНасалик подтвердил, что это будет единый совместный сайт с представителями так называемых "ДНР" и "ЛНР".

"Очень много тел находится и на территории "ДНР" и "ЛНР", если в "ДНР" хотя бы отлаженная работа, где занимается Даша Морозова и другие, то на территории "ЛНР" вообще катастрофическая ситуация", - добавил он.

По его словам, стороны переговоров договорились через 10 дней встретиться или на территории Киева, или на территории Донецка в том самом составе.