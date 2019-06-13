Пять лет назад Мариуполь освободили от террористов: как это было (фото, видео)
Пять лет назад произошла одна из самых ключевых побед сил АТО на первом этапе войны. 13 июня 2014 года состоялось освобождения Мариуполя от боевиков, которые совершали бесчинства в городе в течение нескольких месяцев (захват горсовета, нападения на сторонников единой Украины, штурм городского управления внутренних дел и тому подобное).
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Подготовка к операции
В МВД, учитывая полный паралич силовых структур в городе, решили сделать ставку на батальон «Азов», который был доукомплектован и обеспечен необходимым вооружением. Также к зачистке была привлечена 72-я механизированная бригада ВСУ.
Изначально планировалось освободить Мариуполь 23 мая, чтобы дать возможность местным жителям проголосовать на выборах президента Украины. Однако дату деоккупации перенесли из-за отсутствия необходимых сил и средств.
Для доукомплектования и подготовки «азовцев» батальон был переведен в Бердянск в Запорожской области, который находится недалеко от Мариуполя. Здесь бойцы получили выучку и необходимую технику. Специально для этого на полигоне в курортном городе был создан макет «укрепрайона» террористов в Мариуполе, где и отрабатывались штурмовые действия.
Накануне операции по освобождению Мариуполя группа террористов во главе с «Чеченом» (Андрей Борисов) сбежала из города. Из СМИ и свидетельств в соцсетях стало известно, что «Чечен» узнал о подготовке «азовцев» к штурму и решил покинуть город. При этом других своих соратников-террористов он не предупредил.
Штурм позиций террористов
К операции было привлечено 150 «азовцев», 2 роты батальона «Днепр», 2 роты НГУ и спецподразделение МВД. Также помогали местные активисты и члены «Правого сектора». Перед началом операции район ее проведения оцепили военные ВСУ и нацгвардейцы.
В городе на момент начала операции находилось около 80 боевиков. Штурм начался приблизительно 5 часов утра. Сначала «азовцы» ударили по позициям террористов из ЗУ-23, после чего свою задачу начали выполнять штурмовые группы. Целью было взятие отделения банка на улице Греческой, где боевики устроили свой штаб. Террористы успели заминировать территорию вокруг банка – на одной из мин подорвался боец «Азова». В целом продвижение осуществлялось довольно стремительно и за несколько часов украинские силы ликвидировали основные опорные пункты и технику террористов. Впоследствии контроль над всеми ранее захваченными зданиями был восстановлен, а «укрепрайон» боевиков на улице Греческой уничтожен.
Результаты спецоперации
В МВД отчитались, что местное население никакого сопротивления силам АТО не оказало, несмотря на призывы местного отделения ныне запрещенной «Коммунистической партии Украины» выходить на улицы и помогать сепаратистам. Никто из мирных жителей Мариуполя в ходе операции не пострадал.
В течение мероприятий по деоккупации города ранения получили 5 бойцов Нацгвардии, шестерых оккупантов ликвидировали, 17 – получили ранения. Еще около 30 членов незаконных вооруженных формирований задержали. Среди них – лидеры бандитов по прозвищу «Дед» и «Полковник», которые разыскивались МВД по подозрению в минировании захваченных зданий.
Некоторые террористы успели убежать на оккупированные территории Донбасса.
Со времени освобождения города Донецкая обладминистрация временно располагается в Мариуполе.