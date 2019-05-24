"Главное кодло врага разрушено": появилось видео эффектного уничтожения штаба оккупантов на Донбассе

В сети появилось яркое видео удара по оккупантам.

Бойцы полка «Азов» уничтожили штаб террористов «ДНР».

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Об этом сообщает пресс-служба полка на своем YouTube-канале.

«Бойцы «Азова» снова нанесли удар по оккупантам. На этот раз под огнем азовского вооружения оказался штаб террористов. Меткие выстрелы – и главное кодло врага разрушено. «Азов»: продолжаем вести борьбу с террористами!», – говорится в аннотации к видео.

Как сообщал УНИАН, по данным штаба ООС, за минувшие сутки боевики нарушили режим тишины 11 раз, один раз они применили вооружение, запрещенное Минском.