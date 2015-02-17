Силовики возобновили контроль над Логвиново и по трассе Артемовск - Дебальцево

09:42, 17 февраля 2015
Война
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Силы АТО возобновили контроль над поселком Логвиново и трассой Артемовск - Дебальцево.

REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-офицер штаба АТО Анатолий Стельмах на брифинге в Киеве.

«Поселок Логвиново находится в зоне огневого поражения украинской артиллерии. На протяжении прошлых дней там продолжались ожесточенные бои, однако сейчас на окраинах поселка находятся наши блокпосты, то есть поселок фактически находится в зоне нашего контроля», - отметил он.

Читайте такжеБоевики и российские военные пытаются идти в наступление – ТымчукТакже, по словам Стельмаха, трасса Артемовск - Дебальцево полностью контролируется украинскими военными, там расположены украинские блокпосты. «Дорога полностью нами контролируется, и по ней подвозятся боекомплект, продукты питания и проводится плановая ротация личного состава», - добавил он.

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