«ДНР»: Мы можем обстреливать Дебальцево - это наша территория

Об этом заявил представитель так называемой «Минобороны ДНР» Эдуард Басурин передает Reuters.

«Безусловно, мы можем обстреливать Дебальцево, поскольку это наша территория», - заявил он, сообщает Громадське.

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При этом, по его словам, в остальных районах боевики прекратили обстрел.

Как сообщалось, сегодня кроме Дебальцевского направления, сепаратисты обстреляли Попасную и Новотошковку на Луганщине. Кроме того, утром сепаратисты пытались провести бронетехнику к Широкиному, близ Мариуполя.