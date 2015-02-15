«ДНР»: Мы можем обстреливать Дебальцево - это наша территория
15:41, 15 февраля 2015Война
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В так называемой «ДНР» заявляют, что имеют право обстреливать Дебальцево.
REUTERS
Об этом заявил представитель так называемой «Минобороны ДНР» Эдуард Басурин передает Reuters.
«Безусловно, мы можем обстреливать Дебальцево, поскольку это наша территория», - заявил он, сообщает Громадське.
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При этом, по его словам, в остальных районах боевики прекратили обстрел.
Как сообщалось, сегодня кроме Дебальцевского направления, сепаратисты обстреляли Попасную и Новотошковку на Луганщине. Кроме того, утром сепаратисты пытались провести бронетехнику к Широкиному, близ Мариуполя.
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