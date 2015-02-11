При обороне горотдела милиции Дебальцево погиб его начальник

Об этом сообщил на своей странице в соцсети начальник Главного управления (ГУ) МВД в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

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В сообщении говорится, что диверсионно-разведывательная группа боевиков предприняла попытку захвата здания городского отдела милиции. "Сотрудники милиции совместно с бойцами батальона спецназначения МВД "Артемовск" дали отпор диверсантам, которые не ожидали такого активного сопротивления", - сообщил Вячеслав Аброськин.

"Геройски погиб начальник горотдела милиции - полковник Юханов Евгений Георгиевич. Украинская милиция потеряла одного из лучших своих представителей", - написал начальник ГУ МВД.