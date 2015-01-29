Боевики за сутки 103 раза обстреляли позиции сил АТО

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

Отмечается, что «на луганском направлении террористы из стрелкового оружия, артиллерии и минометов восемь раз вели огонь по Станице-Луганской, а также по Валуйскому и Петровцам. Во время обстрела этого населенного пункта боевики применили стрелковое оружие и танк».

Читайте такжеБоевики прекратили наступление под Мариуполем – ИС«На Донецком направлении, из вражеских минометов и артиллерии были обстреляны Новоласпа, Опытное, Петровское, Таранчук, Славное и Николаевка», - сообщили в пресс-центре.