Как граждане "ЛНР" вошли в Золотой миллиард

22 июня 2018 года Украинский народный трибунал Луганской народной республики в составе трех телок в балахонах и коллегии присяжных, по счастливой случайности не добитых лопатами карателей фашистского режима, приговорил президента Украины Петра Порошенко и всю его хунту к пожизненному заключению с конфискацией имущества. Ополченец Сопля, в частности, претендует на три вагона мармеладу и медный дроссель, но согласен взять деньгами.

«Я и мои зимляки были согнаны под дулом автоматов украинскими карателями в нашу цэрков. Было очэнь нам страшно, - с приятным сирийским акцентом рассказала участникам тематического митинга дэвушка-присяжный. – Были старики и дети, мы чувствовали, что нас убьют. Было очэнь нам страшно. Но мы выжили. Мы очэнь счастливы, что мы остались живыми». Судя по виду дэвушки-присяжный, украинские каратели еще и подсадили ее на тяжелые наркотики, было очэнь ей страшно, но не хватало подробностей, потому что уж если каратели сгоняют зимляков в цэрков, то только дурак на их, карателей, месте не запрет эту цэрков снаружи и не подожжет, лениво постреливая в вылезающих в окна стариков с томиками Баратынского; что же касается поджаренных в огне русскоязычных детей Луганщины, то любой мало-мальски рачительный каратель всегда изыщет возможность засунуть им в зубы пучок хрену и съесть под горилку, это азы.

По итогам судьбоносного трибунала граждане ЛНР вошли в Золотой миллиард, у каждого уже, считай, по двухкассетнику, 22 июня – День Победы, и это закономерный исторический итог

Таким образом, дэвушка-присяжный то ли что-то недоговаривает, то ли имеет место досадная недоработка со стороны организаторов, ведь ничего не мешало перед митингом для правдоподобия обработать ей голову паяльной лампой, выбить глаз, отрезать ногу и рассказать, как этот дэвушка чудом выжил в церква-Хатынь, было очэнь ей страшно, нэ забудем, нэ прастим, Парашэнко к расстрэл. К счастью, трибунал учел вину предводителей украинской хунты по совокупности злодеяний, мастерски применил запутанную норму о поглощении менее строгого наказания более строгим, чем особо поразил участников митинга, и назначил пожизненное заключение всем подряд, не забыв даже про Гройсмана, который до сих пор, в отличие от старого джихадиста Яценюка, считался едва ли не самым безвредным из банды. Это позволяло ему надеяться на пятнарик и УДО. Однако в последний момент всплыла информация о личной тюрьме для так называемых «бабушек Гройсмана», которых он пытает по ночам своей людоедской улыбкой, и Кровавый Внучок не сумел избежать заслуженного наказания.

Стоит отметить, что поначалу многотысячная толпа зрителей не вкурила, почему палачей Донбасса не приговорили к расстрелу, который в последние четыре года так полюбился жителям молодых республик. Однако, когда над площадью повисло сладкое слово «конфискация», присутствующие удовлетворенно загудели: бабло есть бабло, один раз живем. Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов важнейший юридический прецедент: в кои-то веки Луганская народная республика утерла нос Донецкой народной республике, ведь теперь все деньги членов хунты – а это ж такой золотой запас, что хоть три года бухай, - целиком достанутся ЛНР, а Захарченко теперь пусть сидит на жопе ровно и тихо смотрит, как праздник жизни проносится мимо, звеня бранзулетками.

Стоит отметить, что поначалу многотысячная толпа зрителей не вкурила, почему палачей Донбасса не приговорили к расстрелу, который в последние четыре года так полюбился жителям молодых республик

Говорят, что в ДНР по этому поводу уже бурлят первые ополченские волнения, особо горячие головы призывают идти освободительной войной на Луганск, где якобы притесняют донецкое население по языковому и религиозному принципу, но поздно. Луганские первые придумали, а в большой русскоязычной семье, как говорится, хайлом не щелкай. По итогам судьбоносного трибунала граждане ЛНР вошли в Золотой миллиард, у каждого уже, считай, по двухкассетнику, 22 июня – День Победы, и это закономерный исторический итог.

Непонятно, правда, зачем было называть трибунал «украинским» и постоянно подчеркивать, что три телки в балахонах на трибуне пользовались украинским же законодательством, публично объявляя, таким образом, киевскую юрисдикцию над молодой суверенной республикой, но кто в толпе участников митинга будет обращать внимание на такие мелочи? Ноги с площади живыми унесли – и то хорошо. Перспектива захватывает дух.

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Всех желающих помочь украинской армии обеспечить дальнейшее юридическое процветание Донбасса просят обращаться в фонд «Повернись живим» . Страница фонда в Фейсбук https://www.facebook.com/backandalive/

Василий РЫБНИКОВ