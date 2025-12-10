Контуры мирного соглашения для Украины становятся четкими, - WP

Мир в виде суверенной Украины с гарантиями безопасности, членством в ЕС и масштабными инвестициями США и Европы становится все более реальным.

В ближайшее время Украина может получить долгосрочное мирное соглашение, которое предусматривает суверенитет страны, защищенные международными гарантиями безопасности, интеграцию в Европейский Союз и экономическое восстановление при поддержке США и европейских партнеров, пишет The Washington Post.

По словам американских, украинских и европейских чиновников, переговоры еще не завершены, а их успех зависит от готовности президента Дональда Трампа поддержать соглашение, не оказывая чрезмерного давления на Киев и европейских союзников.

Основные положения пакета - что предлагают Украине

Членство в ЕС: Украина может присоединиться к Евросоюзу уже в 2027 году. Это будет способствовать торговле, инвестициям и уменьшению коррупции в государственных предприятиях.

Гарантии безопасности: США и европейские страны обеспечат защиту Украины от возможных нарушений Россией соглашения, включая формулу, подобную статье 5 НАТО.

Суверенитет и армия: Украина сохранит контроль над своими территориями и будет иметь армию численностью около 800 тысяч солдат с возможностью дополнительных сил поддержки.

Демилитаризованные зоны и обмен территориями: Вдоль линии прекращения огня будет создана демилитаризованная зона; часть Донецка может пойти на уступки России, чтобы избежать дальнейших потерь.

Запорожская АЭС: Планируется вывод объекта из-под российской оккупации и возможное управление США для обеспечения безопасности.

Экономическое восстановление: Планируется привлечение более 200 млрд долларов замороженных российских активов, а также инвестиции США и международных финансовых институтов на реконструкцию страны на сумму до 400 млрд долларов.

Американские переговорщики, в частности Джаред Кушнер и Стив Уиткофф, подчеркивают необходимость сочетания гарантий безопасности и экономических стимулов, чтобы Украина смогла согласиться на соглашение и избежать дальнейшего конфликта.

Ошибка возможна

По словам дипломатов, ключевым моментом является обеспечение того, чтобы соглашение было долговременным, а не принудительным, поскольку поспешные решения могут привести к эскалации войны и новым потерям.

Самая большая ошибка, которую может сделать Трамп, - это настаивать на том, что это или сейчас, или никогда. Дипломатия так не работает, как и хороший бизнес, отмечает издание.

Как отметил Трамп несколько десятилетий назад: "Худшее, что вы можете сделать в сделке, - это казаться отчаянным... Это заставит другую сторону почувствовать запах крови, и тогда вы мертвы".

"Трампу следует заключить разумную сделку, которая будет долговременной. Иначе он может остаться ни с чем, и этот жалкий конфликт может перейти в еще более разрушительную фазу", - заключает издание.

Мирное соглашение - что известно

На днях президент США Дональд Трамп сделал новое заявление о мирном плане. Он сказал, что якобы Россия согласна принять мирное соглашение, и команде Зеленского оно "нравится". Однако, по словам Трампа, якобы Зеленский еще не прочитал мирное предложение.

По данным FT, посланцы президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер дали президенту Украины Владимиру Зеленскому несколько дней, чтобы он ответил на предложенный мирный план, который требует от Украины согласиться на территориальные уступки. По данным источников издания, Трамп хочет заключить соглашение "до Рождества".

