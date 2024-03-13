Нарушение правила "120 игральных карт" в Таиланде может привести к серьезным последствиям.

Отправляясь в путешествие в другую страну миру, важно ознакомиться с действующими там правилами и запретами. И какими бы странными не казались некоторые из них, их соблюдения является обязательным, поскольку в случае нарушения можно нарваться на серьезные последствия – от большого страфа до тюремного заключения.

Так, издание The Sun напомнило туристам, что в Таиланде им может грозить до 10 лет тюремного заключения за, казалось бы, совершенно невинное поведение – если их поймают со 120 игральными картами.

Дело в том, что в популярной экзотической стране еще с 1935 года действует закон, известный как "Закон об игральных картах", согласно которому хранение более 120 игральных карт считается незаконным. Если у вас больше карт на руках, они должны быть зарегистрированы в соответствующем государственном ведомстве.

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В Таиланде действуют строгие законы по борьбе с азартными играми: почти все формы азартных игр запрещены в рамках с коррупцией и преступностью.

Так, в 2016 году в тайском курортном городе Паттайя была арестована группа пожилых игроков в бридж. Компания из 32 иностранцев была поймана за игрой с незарегистрированными картами во время рейда по борьбе с азартными играми. И хотя они настаивали, что играли не ради денег, а ради удовольствия, полицию эти оправдания не устроили. В результате, чтобы урегулировать инцидент, в Паттайю был вынужден вылететь президент таиландской лиги бриджа, чтобы объяснить правоохранителям суть игры.

"Очень важно, чтобы путешественники знали о местных законах и обычаях, поскольку правила в странах назначения могут сильно отличаться от действующих у них дома. Хотя некоторые из незнакомых законов по всему миру могут показаться нам странными, очень важно проверить каждый пункт назначения перед поездкой. Места часто имеют ограничения на то, какие лекарства можно продавать, уникальные законы вождения, различные рекомендации относительно пола и сексуальности, а также множество других местных правил. Две самые важные вещи – провести исследование заранее и уважать местные законы и обычаи", – пояснил директор турагентства eShores Гэвин Лапидус.

Как сообщал УНИАН, вконце 2022 года власти Бали ввели запрет на интимную близость вне брака. Впрочем, позже туристов успокоили, что на них он распространяться не будет.

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