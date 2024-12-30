В Египте акула напала на туристов: есть жертва

Египетские власти отметили, что нападение произошло за пределами определенной зоны для плавания.

У побережья Красного моря в Египте акула напала на туриста из Италии. Мужчина работал в Европейской комиссии. Об этом сообщают BBC News Украина и АNSA.

Инцидент произошел 29 декабря к северу от Марса-Алама, курортного и популярного среди дайверов города на востоке страны. Акула напала на "глубоководье за пределами определенной зоны для плавания".

От нападения пострадали двое туристов. Оба были гражданами Италии. 48-летний житель Рима погиб, а 69-летний мужчина получил ранения.

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Как пишет АNSA, жертвой акулы стал турист Джанлука Ди Джойи, который работал в Европейской комиссии. 21 декабря ему исполнилось 48 лет. Мужчина был женат, находился в Египте с семьей в отпуске.

Погибший работал в Европейской комиссии в Объединенном исследовательском центре (JRC) - службе, занимавшейся в Комиссии вопросами науки и знаний.

Зону для плавания в Марса-Аламе обещали закрыть, а инцидент расследовать.

Нападения акул на людей

Шансы быть укушенными акулой крайне малы. Нападения акул на людей в целом редки.

Эксперты говорят, что для защиты от акул пловцам следует держаться подальше от косяков рыб, где акулы кормятся. Также лучше быть ближе к берегу и держаться группами, чтобы повысить вероятность того, что кто-нибудь заметит плавник.

Мутная вода также мешает акулам различать людей и пищу. Плавание в сумерках может быть более опасным, потому что обычно именно в это время акулы едят.

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