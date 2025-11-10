Восстановление храма Святого Архистратига Михаила в селе Исаии продолжалось семь лет.

Львовская область известна большим количеством старинных деревянных церквей. Некоторые из них, как, например, собор Святого Юра в Дрогобыче, даже включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

При этом в части общин активно занимаются реставрацией подобных уникальных сооружений, ведь время совсем не щадит дерево.

Храм Святого Архистратига Михаила в деревне Исаии – чем интересен

В частности, в минувшее воскресенье, 9 ноября 2025 года, в селе Исаи на Турковщине освятили отреставрированный храм Святого Архистратига Михаила – одну из древнейших святынь Бойковщины, возведенную еще в 1663 году, сообщил на своей странице в Facebook и.о. председателя Львовского областного совета Юрий Холод.

"Эта уникальная деревянная церковь – памятник архитектуры национального значения, сохранивший аутентичные конструкции, старинную стенопись XIX века, иконы XV и XVII веков и хоругви XVIII века", – рассказал он.

Сколько длилась реставрация храма

По словам чиновника, реставрационные работы в храме начали еще в 2018 году, когда сооружение признали аварийным. На реставрацию самой церкви направили из областного бюджета более 4,8 миллиона гривень, еще 5 миллионов пошли на реставрацию уникальной стенописи.

Восстановление последней осуществил реставратор Олег Ришняк вместе с преподавателями и студентами Львовского колледжа декоративного и прикладного искусства имени Ивана Труша, работы продолжались три года.

В частности, были очищены поверхности от пыли и наслоений, укреплен красочный слой, левкас и деревянная основа, сохранив при этом аутентичность и дух старины.

Другие интересные места Львовщины

Как ранее сообщал УНИАН, в последнее время во Львовские области появляется все больше интересных туристических маршрутов. Например, этим летом в Сходнице обустроили инклюзивную эко-тропу "Респект – Гаевка" протяженностью чуть более 2-х километров.

Кроме того, было начато обустройство маршрута "Трускавец – Орив" протяженностью около 15 километров, главной изюминкой которого является ветровая электростанция.

Также уже в течение нескольких лет активно развивается туристический маршрут на гору Буковица возле Борислава и Трускавца, с которой зимой еще и можно покататься на лыжах.

