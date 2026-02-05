Тот же шарм, но без толп туристов: названы 8 островов Греции, которые стоит посетить

Популярные острова Греции поражают невероятными пейзажами, но толпы туристов могут помешать отдыху, однако есть менее известные места.

Самые известные острова Греции, такие как Миконос и Санторини, поражают невероятными пейзажами и прекрасными пляжами, но имеют один недостаток – большое количество туристов. Есть много менее известных греческих островов, которые предлагают тот же шарм без толп, сообщает The Independent.

В статье рассказывается, что в архипелаге Киклады есть остров с монастырем, расположенным на склоне скалы. Об этом острове со сказочными милыми деревнями, кажется, знают только итальянцы и французы.

Еще один остров, который является раем для гурманов – родина одного из самых влиятельных шеф-поваров Греции – где вы найдете вкусные блюда, от медовых десертов до медленно приготовленного рагу из нута.

Также издание упоминает остров без автомобилей, расположенный всего в 90 минутах езды на пароме от Афин, жемчужина Спорадских островов с богатыми дикой природой водами.

В подборке рассказывается о 8 самых интересных малоизвестных греческих островах, которые стоит посетить в 2026 году:

1. Аморгос, Киклады

Остров был местом съемок популярного фильма Люка Бессона "Голубая бездна", посвященного фридайвингу. Несмотря на это, он остается относительно неизвестным, так как не имеет аэропорта.

Более того, прямые скоростные паромы из Пирея, главного порта Афин, добираются туда до семи часов. Но, как отмечает издание, тех, кто готов преодолеть долгое морское путешествие, ждет удивительный остров.

2. Алонисос, Спорады

Греческие острова славятся богатством дикой природы, но благодаря водам, охраняемым Национальным морским парком Алонисос, Северные Спорады – являются крупнейшим морским заповедником Европы, занимающим площадь 870 квадратных миль. Добавляется, что нетронутый Алонисос выделяется даже по стандартам Эгейского моря.

Во время морских прогулок туристы могут увидеть средиземноморских тюленей-монахов, одних из самых редких млекопитающих Европы, а также дельфинов, морских черепах и соколов Элеоноры.

3. Астипалея, Додеканес

Астипалея в форме бабочки заставит ваше сердце биться чаще. Издание поделилось, что здесь есть пустые пляжи и нетронутые островки. Кроме того, можно посетить замок Керини на вершине холма, который является главной достопримечательностью. Венецианская крепость, датируемая 13 веком, гордо стоит на самой высокой точке столицы, Хоре, окруженная рекой белых домов, спускающихся по склону холма.

4. Итака, Ионические острова

Итака, расположенная между туристической Кефалонией и материком в Ионическом море, является идеальным местом, где можно почувствовать себя вдали от цивилизации, но при этом иметь достаточно инфраструктуры.

Издание советует арендовать автомобиль, чтобы иметь возможность проехать по живописным деревням и извилистым узким дорогам, ведущим к пляжам, на которых редко бывает больше нескольких десятков человек.

Также, чтобы насладиться лучшими водами острова, стоит арендовать лодку в столице, городе Вати, и поплавать по прекрасным бухтам вдоль восточного побережья.

5. Идра, Саронический залив

Центр малонаселен и жаркий, но то, что находится на его окраинах, настолько привлекательно, что вам это будет безразлично. Туристы могут здесь наслаждаться сокровищами побережья острова в почти полной тишине и покое, поскольку существует запрет на использование почти всех колесных транспортных средств, даже велосипедов. В статье подчеркивается, что это место для отдыха безопасно даже для детей.

Люди передвигаются на водных такси, а мулы перевозят багаж с прибывающих паромов.

6. Фолегандрос, Киклады

Фолегандрос стоит посетить хотя бы ради его главного поселка, Хори. Он просто поражает воображение, расположенный на краю 200-метровой скалы, с извилистой тропой, ведущей к церкви Панагия, расположенной выше.

Издание отмечает, что чтобы добраться до Фолегандроса, нужно проявить определенную решимость: здесь нет аэропорта, а прямой переезд на пароме из Афин может занять до шести часов.

7. Парос, Киклады

Привлекательный Парос набирает популярность, но остается на периферии туристической индустрии Греции.

Граждане Италии и Франции начинают открывать для себя этот остров, но их количество не настолько велико, чтобы испортить отдых. Как утверждает издание, даже в разгар сезона можно найти достаточно места на любом пляже, включая самый популярный Золотой пляж.

8. Сифнос, Киклады

Николаос Целементес, которого часто считают самым влиятельным шеф-поваром Греции всех времен, родился в деревне Эксамбела на острове Сифнос. В публикации говорится, что именно здесь туристы могут попробовать одну из лучших кухонь Киклад.

