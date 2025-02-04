Первый такой автобус выйдет на маршрут уже 4 марта 2025 года.

Если ночные поезда со спальными местами уже ни для кого не являются чем-то необычным, то ночная поездка на автобусе у большинства туристав все еще ассоциируется со сплошными неудобствами.

Тем не менее, в Японии решили нарушить эту тенденцию, запустив ночные поезда со специальными откидными креслами, которые будут трансформироваться в полноценные горизонтальные койки для сна. Таким образом туристы смогут одновременно проехать большое расстояние в ночное время и избежать лишней дорогостоющей ночевки в отеле, пишет Nikkei Asia.

Отмечается, что первый такой автобус от компании Kochi Ekimae Kanko выйдет на маршрут в тестовом режиме 4 марта 2025 года. Он будет рассчитан на 24 пассажиров, ежедневно предлагая им доехать из японской столицы Токио до префектурфы Коти на юге страны (расстояние между ними составляет более 700 километров – ред).

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Автобус, получивший название Sommeil Profond (от французского "глубокий сон") будет оснащен 12 двухъярусными кроватями, а билет на него обойдется в 7300 японских иен (приблизительно 1965 гривень) в течение всего испытательного периода, после чего его стоимость поднимут до 14 000 иен (примерно 3770 гривень).

"Многие считают ночные автобусы дешевыми, но неудобными. Я хочу предоставить им возможность раскладывать сиденья и превратить автобусы в предпочтительный вариант передвижения", – заявил президент Kochi Ekimae Kanko Акитоси Умебара.

Издание отмечает, что на фоне всплеска туризма в Японии в 2024 году путешественники стали чаще ездить на ночных автобусах вместо того, чтобы бронировать отели. Например, базирующийся в Токио автобусный оператор Willer Express отметил, что средняя заполняемость экспресс-автобусов за год выросла на 5% – до 86%. Опрос, проведенный компанией в октябре, также показал, что более 60% респондентов заявили, что они ездили на ночных автобусах, поскольку проживание в отелях было слишком дорогим.

Учитывая это, оператор ожидает, что большую часть спроса будут составлять туристы, направляющиеся в Токио на концерты и другие мероприятия, связанные с поп-культурой, что позволит им не только избежать необходимости платить за отель, но и нормально выспаться ночью.

Как сообщал УНИАН, с 2024 года Япония переживает настоящий туристический бум. С одной стороны, этому способствовала отмена ковидных ограничений, а с другой – резкое падение местной валюты по отношению к доллару. К тому же, Япония, которую не раз признавали самой красивой страной мира, сама по себе входит в списки направлений мечты у многих туристов.

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