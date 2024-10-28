Осенью столичный ботсад Гришко радует посетителей невероятными красками.

Национальный ботанический сад имени Н.Н. Гришко НАН Украины – одно из самых любимых мест для прогулок среди киевлян и гостей города в любое время года, и каждый раз он по-своему очарователен.

В частности, осенью главный столичный ботанический сад радует посетителей яркими желто-багряными красками и пьянящими ароматами опавших листьев, приятно шелестящих под ногами.

И хотя в этот период в ботсаду уже нет большого количества цветочных экспозиции – сейчас там цветут разве что хризантемы, георгины и еще некоторые осенние цветы, общая атмосфера в парке располагает к долгим неспешным прогулкам.

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С другой стороны, таким образом у посетителей появляется возможность зайти в те уголки, до которых летом они дойти не успевают, ведь подолгу зависают на цветочных локациях.

В качестве бонуса посетители получают невероятные виды, которые летом больше закрыты густыми кронами деревьев.

Посещение ботсада имени Гришко в Киеве в осенне-зимний сезон

С сентября по апрель столичный ботсад Гришко работает ежедневно с 8:30 до наступления сумерек.

Взрослый билет сейчас стоит 100 гривень, детский – 50 гривень, для детей дошкольного возраста, льготных категорий и военных вход бесплатный.

Билеты можно приобрести в кассе или на турникетах бесконтактным методом оплаты.

Оранжерейный комплекс ботсада открыт с 11:00 до 17:00, понедельник и вторник – санитарные дни. Билеты покупаются отдельно на входе в оранжерею, стоимость – 50 гривень.

Как ранее сообщал УНИАН, в начале сентября 2024 года возобновил работу Запорожский ботанический сад, который был закрыт 2,5 года – с начала полномасштабной войны России в Украине.

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