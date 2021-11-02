"Феофания" по праву считается одним из лучших парков Киева.

Киев известен большим количеством парков, идеально подходящих для прогулок в любое время года.

Одним из лучших парков столицы по праву считается садово-парковый комплекс "Феофания", расположенный на границе Голосеевского района Киева и Киевской области.

Еще с 15 века на этой территории располагались монастырские земли, в начале 20 века они были национализированы, а на их территории обустроили государственное сельскохозяйственное предприятие. Со временем здесь начали обустраивать садово-парковый комплекс.

Уже во времена независимой Украины на территории "Феофании" провели реконструкцию зоны отдыха возле прудов с обустройством канализации, водоснабжения, беседок, фонтанов, прокладкой мощеных дорожек, облицовкой берегов и многим другим. Также были организованы пункты общественного питания, санузлы и контрольно-пропускной пункт с парковкой.

Вход на территорию "Феофании" платный – взрослый билет обойдется в 40 гривень, а детский – в 20 гривень.

Добраться до "Феофании" можно на маршрутке № 444 от станции метро Дружбы Народов до конечной остановки.

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Автор: Марина Григоренко