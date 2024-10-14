Грандиозный музей египетских древностей заложили еще в 2002 году.

Большой Египетский музей, являющийся частью комплекса пирамид в Гизе, должен наконец открыться для посетителей в октябре 2024 года – на 11 лет позже первоначально запланированной даты.

Так, директор специализированного туроператора Discover Egypt Филип Брекнер в подкасте The Independent рассказал следующее: "Я слышал, что частичное открытие состоится до конца октября".

Отмечается, что новое грандиозное сооружение построили недалеко от пирамид в Гизе для замены существующего Египетского музея на площади Тахрир в центре Каира, чтобы разместить там многие из самых ценных египетских древностей.

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Однако проект стоимостью в миллиард долларов преследовали логистические, политические и финансовые задержки. Строительство музея заложили еще в 2002 году, тем не менее, по факту строительство началось лишь спустя 10 лет. Изначально его должны были открыть еще в 2013 году, но дата постоянно переносилась – и когда его уже наконец готовились открыть в 2022 году, вмешалась пандемия.

С 2023 году туристы могли попасть в отдельные залы музея, заказав частные экскурсии. В частности, гости могли посетить входной атриум, где расположена 3200-летняя 11-метровая статуя фараона Рамзеса II – она настолько огромная, что здание было построено вокруг нее.

Однако доступ в галереи, в которых хранятся тысячи древностей, был закрыт. Так, основная галерея состоит из 12 залов, классифицированных по династии. Предполагается, что залы будут постепенно открываться до официального открытия в начале 2025 года.

При этом коллекция Тутанхамона пока останется в оригинальном Египетском музее в Каире.

Как сообщал УНИАН, на днях Египет объявил о планах по строительству нового курортного города на побережье Средиземного моря, который должен быть в два раза больше испанской Барселоны.

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