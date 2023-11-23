Более 10 лет на колокольне проводилась реконструкция.

С 22 ноября 2023 года все желающие могут попасть на большую колокольню Киево-Печерской лавры, закрытую для посещение аж 30 лет.

Как сообщает фотокорреспондент УНИАН, одним из первых побывавший на отреставрированной колокольне, более 10 лет на ней проводилась реконструкция. Так, в 2012 году там были начаты восстановительные работы, однако тогда удалось завершить только первую очередь. Лишь в этом года на деньги благотворителей были отреставрированы третий и четвертый ярусы колокольни, куда теперь могут попасть туристы.

Большая Лаврская колокольня – интересные факты

Большая колокольня в неоклассическом стиле, возведенная на территории Киево-Печерской лавры в середине 18 века, является не только самым высоким сооружение комплекса, но также и самым высоким религиозным строением Киева. Более того, в течение около полутора века она оставалась самым высоким зданием Киева.

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Высота Большой Лаврской колокольни составляет 96,52 метра с крестом, а чтобы подняться на ее вершину, нужно пройти 374 ступеньки.

Во время Второй мировой войны в 1941 году советские диверсанты подорвали стоявший рядом с колокольней Успенский собор, но сама она совсем не пострадала.

Как сообщал УНИАН, в августе 2023 года Хозяйственный суд города Киева вернул государству 80 объектов Киево-Печерской лавры, которые ранее контролировала УПЦ МП.

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