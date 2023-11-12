Переход осуществлен по просьбе прихожан.

Киево-Печерская лавра 15 ноября переходит на новоюлианский календарь, являющийся основным для Православной Церкви Украины (ПЦУ).

Об этом сообщил исполняющий обязанности наместника Киево-Печерской лавры архимандрит Авраамий в соцсети. "По многочисленным просьбам прихожан Киево-Печерской Лавры, по благословению священноархимандрита Свято-Успенской Киево - Печерской лавры Блаженнейшего митрополита Епифания, с 15 ноября (начало Рождественского поста) Лавра переходит на использование новоюлианского календаря, который является основным для нашей Поместной Церкви", - сообщил он детали.

Переход ПЦУ на новый календарь

В мае этого года Православная Церковь Украины на Архиерейском Соборе решила перейти на новый календарь.

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В конце июня президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент законопроект "О внесении изменений в статью 73 Кодекса законов о труде Украины" (№ 9431), которым предусмотрено празднование Рождества Христова 25 декабря.

1 сентября ПЦУ перешла на новый новоюлианский календарь. Согласно новому календарю Рождество украинцы будут отмечать 25 декабря. Покров - 1 октября, Крещение - 6 января, а День Святого Николая - 6 декабря. Празднование Пасхи и привязанных к нему праздников будет без изменений.

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