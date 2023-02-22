Перед этим в аэропортах страны постепенно будут внедрять специальные 3D X-ray сканеры.

Власти Испании планируют с 2024 года разрешить пассажирам провозить в ручной клади более 100 мл жидкостей без каких-либо ограничений через ряд аэропортов страны.

Согласно заявлению государственной компании Aena, отвечающей за аэропорты в Испании, уже в следующем году ограничения на жидкости будут отменены в аэропортах Мадрид-Бахарас и Барселона-Эль-Прат, после того как там установят специальные 3D X-ray сканеры, сообщает SchengenVisaInfo.

После этого технологию планируют внедрить в аэропортах Пальма-де-Майорка, а также Малага-Коста-дель-Соль с 2025 года, а в 2026 году – в Гран-Канарии, Тенерифе-Сур, Фуэртевентуре и других.

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Отмечается, что среди прочего новые правила позволят пассажирам провозить бутылки вина или оливкового масла в ручной клади.

Также после внедрения новой системы путешественники смогут оставлять электронику в своем багаже, который можно будет взять в салон самолета.

При этом Aena заявила, что сделает значительные инвестиции в систему обнаружения взрывчатых веществ для ручной клади (EDSCB), предназначенную для создания трехмерного изображения содержимого чемоданов. Новый проект призван сэкономить время путешественников без ущерба для безопасности в аэропортах.

Власти Испании внедрили текущие правила в отношении жидкостей в ручной клади в 2006 году после неудавшегося террористического заговора на рейсах из Лондона. С тех пор ограничение в 100 мл распространяется не только на жидкости, но и на гели, пасты и эмульсии.

Смягчение правил провоза жидкостей в ручной клади

Новые 3D-сканеры и усовершенствованная рентгеновская технология уже прошли испытания в США и скоро будут внедрены в европейских аэропортах.

Правительство Великобритании ранее также объявило, что в аэропортах страны будут использовать новые сканеры с июня 2024 года.

Ограничение на 100 мл жидкости также применялось в Ирландии, но в прошлом году оно было снято. В частности, отмену правил перевозки жидкостей первыми подтвердили в аэропорту Шеннон.

Ожидается, что новые изменения, введенные в нескольких аэропортах, среди прочего, предотвратят хаос, возникающий в аэропортах, особенно в разгар летнего сезона.

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