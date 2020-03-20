МИД отчитался о возвращении в Украину более 28 тысяч украинцев

По состоянию на 15:00 в Украину вернулось 28 тыс. 249 граждан.

Министерство иностранных дел заявляет, что в Украину уже вернулось более 28 тыс. украинцев в связи со вспышкой пандемии коронавируса в мире.

Читайте такжеВ Испании закрывают все отели из-за коронавируса

Об этом говорится в оперативной информации МИД о коронавирусе.

«28 тыс. 249 граждан Украины уже вернулись домой при содействии посольств и консульств по всему миру. Эти данные - по состоянию на 15:00», - говорится в сообщении.

При этом сказано, что это те граждане, которые сообщили нашим зарубежным учреждениям, которые нуждаются в помощи в возвращении в Украину.

«Пожалуйста, убедитесь, что вы сообщили ближайшее к вам посольство или консульство Украины, что вам нужна помощь с возвращением в Украину», - заявили в МИД.

Подписывайтесь также на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.