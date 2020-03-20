МИД советует дипломатам иностранных государств и иностранцам ограничить передвижения между городами в Украине

Иностранцев просят ограничить частные поездки между городами Украины до крайне необходимых.

Министерство иностранных дел советует дипломатам иностранных государств и иностранцам ограничить передвижения между городами в Украине.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Егор Божок во время видеобрифинга для иностранного дипломатического корпуса.

Он напомнил, что публичное транспортное сообщение между городами в Украине временно запрещено, а частное транспортное сообщение ограничено, но не запрещено.

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«В то же время мы призываем вас, и мы хотим попросить вас, чтобы вы обратились к своим гражданам, чтобы ограничивать эти частные поездки между городами в Украине до крайне необходимых», - сказал Божок.

Также у него уточнили, будет ли возможность у граждан других стран вернуться домой, в случае продления после 3 апреля карантинных мероприятий в Украине.

Божок сказал утвердительно, что «да», если будет организован соответствующий рейс самолета.