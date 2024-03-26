Среди них – курорты Болгарии и Египта.

Пока одни путешественники любят планировать свой отдых самостоятельно, останавливаясь в частном жилье и каждый раз питаясь в новом месте, другие туристы предпочитают проводить отдых на курортах с системой all inclusive (все включено). Последняя подразумевает бесплатное предоставление питания, напитков и других видов услуг одновременно с проживанием в отеле.

Издание Travel Off Path составило список из четырех самых недооцененных пляжных направлений мира в формате "все включено", на которые стоит обратить внимание в 2024 году.

Варна, Болгария

Для многих туристов Болгария до сих пор остается не самым очевидным выбором места для отдыха. Тем не менее, эта страна является отличным пляжным направлением для любого путешественника, поскольку она красива, доступна по цене и окружена множеством курортов, работающих по системе "все включено". Не зря же европейские туроператоры выбрали Болгарию главным туристическим направлением для продвижения в 2024 году.

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В частности, стоит обратить внимание на Варну, а также близлежащие небольшие прибрежные городки, такие как Албена и Золотые пески. Там доступны немало вариантов пляжного отдыха по системе "все включено" по цене от 100 долларов за ночь.

Шарм-эль-Шейх, Египет

Несмотря на всемирно известную богатую культуру и историю Египта, многие люди часто несправедливо упускают его из виду как место для пляжного отдыха. Особенно, когда речь идет о роскошных курортах, работающих по системе "все включено".

Например, прибрежный курортный город Шарм-эль-Шейх, расположенный вдоль побережья Красного моря, благодаря теплой температуре круглый год является отличным вариантом для пляжного отдыха по системе all inclusive с дополнительным бонусом в виде знакомства с богатой культурой Египта. Цены там очень доступные – путешественники без проблем могут найти отели с системой "все включено" по цене около 100 долларов за ночь.

Икстапа-Сиуатанехо, Мексика

Большинство туристов стекаются на такие мексиканские курорты, как Канкун, Лос-Кабос и Пуэрто-Вальярта, тогда курорт Икстапа-Сиуатанехо все еще остается вне поля зрения. И именно поэтому в последнем у путешественников гораздо больше шансов получить более выгодные варианты для отдыха.

Красивые курорты Икстапы, работающие по системе "все включено", часто можно найти по цене менее чем за 100 долларов за ночь. Причем здесь речь идет и об отелях крупных топ-сетей.

Кокле, Панама

Вдали от шума и суеты находится недооцененное спокойное побережье Панамы с прекрасными пляжами и курортами, работающими по системе "все включено".

На курортах вдоль побережья провинции Кокле между пляжами Плайя-Бланка и Плайя-Бихао весной можно найти роскошные курорты по цене от 100 долларов.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты Yahoo Finance составили список из 20 самых недооцененных туристами мест в Азии, на которые стоит обратить внимание, если вы не хотите пробираться сквозь толпы туристов на переполненных пляжах или ярких улочках мегаполисов.

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