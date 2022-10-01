Как и в старые добрые времена, "Диспетчер задач" теперь запускается правым кликом по панели.

На днях Microsoft выпустила свежую тестовую сборку 25211 для операционки Windows 11. В ней наконец вернули быстрый доступ к "Диспетчеру задач" при щелчке правой кнопкой мыши по панели задач.

Об этих нововведениях компания сообщила в своем блоге.

В обновлении по многочисленным просьбам также исправили ​​ошибку, из-за которой не работала верхняя часть "Проводника" с полем поиска и адреса, когда приложение было в полноэкранном режиме. Также устранены различные ошибки в "Пуске", панели задач и настройках.

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Помимо этого, утилита Snipping Tool ("Ножницы") теперь включает опцию автоматического сохранения скриншотов, а участники программы раннего доступа с последним апдейтом сообщают о возможности перестановки значков в области уведомлений.

Пока такие нововведения были замечены только в тестовой сборке Windows 11, но в ближайшее время они станут доступна всем желающим.

Отметим, что согласно свежей статистике Steam за август, "одинадцатка" установлена на почти 25% компьютерах – и эта цифра растет с каждым месяцем.

Microsoft крупно обновила Windows 11: что нового

20 сентября вышло большое обновление Windows 11 2022 Update (22H2). В нем наконец добавили вкладки в "Проводнике", модернизировали макеты многозадачности, а также обновили "Диспетчер задач", который теперь может работать в темной теме.

А еще, спустя долгое время, Microsoft таки вернула возможность перетаскивать иконки на панель задач и в приложения через панель задач. Эта "фишка" была одной из самых часто запрашиваемых у пользователей – она была в предыдущих версиях "винды", но до Windows 11 добралась лишь спустя год после релиза.

К слову, пользователи с игровыми ПК, установившие обновление, жалуются на проблемы с производительностью в играх и замедление работы самой системы.

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