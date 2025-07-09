Будущий размер пенсии зависит от размеров взносов и продолжительности работы человека.

До 80% украинцев не понимают, от чего зависит размер их будущей пенсии. Нынешние работники уже сейчас могут позаботиться об обеспечении себе достойных выплат.

Об этом рассказала первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак в интервью Радио Свобода.

"Люди, которые сейчас работают, должны знать, что их будущее зависит от их настоящего. Потому что размер солидарной пенсии каждого человека зависит от того, сколько взносов сегодня уплатили мы в пенсионную систему", - сказала она.

Видео дня

По словам Марчак, согласно исследованию Киевской школы экономики, примерно 80% людей вообще не понимают, от чего зависит их будущая пенсия.

Она привела пример: часто есть ситуации, когда человек борется за то, чтобы раньше выйти на пенсию, а потом выясняется, что пенсия - это производная от объема взносов и того, сколько времени вы работали. Так, выход на пенсию на 5 лет раньше может уменьшить пенсию примерно на 30%. А продление срока работы на этот же срок дополнительно увеличит пенсию на эти же 30%.

"Если человек работает как айтишник и получает высокую заработную плату, но при этом платит налоги как ФЛП 3 группы, то есть как с минимальной зарплаты, то и размер пенсии для него будет исчисляться с минимальной зарплаты. Об этом тоже люди не думают", - отметила Марчак.

По словам заместителя министра, каждый человек сейчас должен понимать, что его будущий размер пенсии зависит от размеров его взносов и продолжительности работы.

"Даже при текущей формуле, к которой есть много вопросов, у человека, который проработает 30 лет и будет платить взносы со средней зарплаты, размер пенсии будет не таким уж и маленьким", - отметила она.

Марчак также рассказала, что уже сейчас украинцы могут делать собственные взносы в рамках добровольной накопительной пенсионной системы, которая пока не так популярна.

"Есть с десяток фондов, которые показывают, что даже несмотря на кризис 2014 года, суперинфляцию 2015 года, полномасштабное вторжение 2022 года, на долговременную перспективу взносы помогают перекрывать в том числе уровень инфляции. И опция делать накопления уже сегодня есть - около 50 тысяч человек уже получают свою накопительную пенсию из негосударственных фондов", - отметила заместитель министра.

Пенсии в Украине - последние новости

Министр социальной политики Оксана Жолнович рассказывала, что сочетание трех уровней пенсионного обеспечения может позволить в будущем получать пенсию в размере 80% от среднего заработка за жизнь.

По ее словам, в Украине готовятся изменения в начислении пенсий из-за существующих искажений в пенсионной системе.

Вас также могут заинтересовать новости: