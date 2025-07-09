Производство напитков, крепость которых превышает 9% упало на 9,5%.

В январе - июне этого года компании Россия резко сократили выпуск алкогольных напитков, если не учитывать пиво, сидр, пуаре и медовуху. Об этом со ссылкой на данные Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками пишет The Moscow Times.

"Общий объем уменьшился на 16,1%, до 79,3 млн декалитров (дал) год к году. Производство водки снизилось на 10,9%, до 31,38 млн дал, коньяка - на 17%, до 3,45 млн дал", - говорится в сообщении.

Производство напитков, крепость которых превышает 9% упало на 9,5%, до 46,83 млн дал. А наибольшее падение - на 91,6% - продемонстрировала слабоалкогольная продукция (до 725,4 тыс дал).

Видео дня

Упало производство плодовых спиртных и виноградосодержащих напитков, причем в первом случае падение составило 84,7%. Конкретно эту динамику связывают с их переводом в другие потребительские категории.

В то же время падение цен на водку эксперты связывают с тем, что в начале года в России повысили минимальные розничные цены на крепкий алкоголь на 17%.

Дело в том, что 1 января 0,5 литра водки в РФ можно продавать по цене, начинающейся с 349 рублей, а коньяка - с 651 рубля (в 2024 году было 299 рублей и 556 рублей, соответственно).

Стоит сказать, что не все категории алкогольных напитков демонстрируют падение. Так, в России начали больше производить виноградные и игристые вина. В первом случае рост составляет 12,4%, тогда как во втором - 18,5%.

The Moscow Times напоминает, что в прошлом году продажи крепкого алкоголя в РФ выросли до максимума за восемь лет и составили 8,5 литра на душу населения. При этом на водку пришлось 5,3 литра.

Для сравнения, в довоенном 2021 году продажи крепкого алкоголя в РФ находились на уровне 7,4 литра, тогда как среднедушевое потребление водки составляло 5 литров.

Алкогольные напитки - другие новости

Недавно УНИАН сообщил, что цены на алкоголь могут существенно повыситься. При этом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) инициировала кампанию "3 до 35", призывая страны поднять цены на вредную продукцию минимум на 50%.

Кроме алкогольных напитков могут подорожать табак и сладкие напитки, которые также выступают одними из главных факторов неинфекционных заболеваний.

Вас также могут заинтересовать новости: