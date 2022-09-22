Одно из наиболее заметных нововведений – возможность перетаскивать ярлыки и файлы на панель задач.

В Microsoft приступили к распространению первого крупного обновления для Windows 11, известного как 22H2. Эта версия включает много заметных и ожидаемых улучшений.

Например, в нем наконец добавили вкладки в "Проводнике", модернизировали макеты многозадачности, а также обновили "Диспетчер задач", который теперь может работать в темной теме.

А еще, спустя долгое время Microsoft, все-таки вернула возможность перетаскивать иконки на панель задач и в приложения через панель задач. Эта "фишка" была одной из самых часто запрашиваемых у пользователей – она была в предыдущих версиях "винды", но до Windows 11 добралась лишь спустя год после релиза.

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Что касается меню с макетами расположения окон – оно теперь появляется автоматически при перетаскивании приложения к верхней части экрана, а после подключения контроллера от Xbox к ПК открывается панель Controller Bar, позволяющая быстро запускать игры.

В общей сложности разработчики внесли несколько десятков улучшений, в том числе обновили некоторые старые иконки и изменили ряд пунктов в настройках.

Для перехода на версию 22H2 нужно зайдите в раздел "Параметры" > "Центр обновления Windows" и выберите "Проверить наличие обновлений". Апдейт будет распространяться волнами, поэтому пока может быть доступен еще не всем.

На днях Microsoft также объявила о скором прекращении поддержки Windows 10 (21H1), которая является одной из самых популярных версий ОС Microsoft. "Смерть" операционки назначена на 13 декабря 2022 года.

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