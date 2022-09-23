Пользователи, и особенно геймеры, столкнулись с массой трудностей после установки Windows 11 2022 Update (22H2).

Накануне Microsoft приступила к распространению первого крупного обновления для Windows 11. Оно включает много заметных улучшений, но в то же время вызывает проблемы с производительностью в играх и замедление работы самой системы, не говоря уже о синем экране смерти.

Об этом сообщает портал Bleeping Computer со ссылкой на жалобы форумчан с Reddit.

Лично у меня наблюдаются просто сумасшедшие зависания в играх. Работа процессора в играх колоссально просела, в некоторых случаях – с 80 до 5%. Откатился на предыдущую версию – стало значительно лучше – написал один из пользователей. Видео дня

На проблему жалуются пользователи с игровыми ПК как на процессорах Intel, так и AMD. В то же время, судя по всему, проблемы актуальны только для тех компьютеров, в которых установлены видеокарты бренда NVIDIA, включая GTX 1070 Ti, RTX 3080 и RTX 3080 Ti.

Что примечательно, один из пользователей в комментариях отметил, что такие же проблемы наблюдались в бета-версии Windows 22H2 еще три месяца тому назад. И добавил, что с последним апдейтом даже прокрутка странички в браузере стала "дерганой".

Вдобавок ряд пользователей с компьютерами на базе процессоров Intel 11-го поколения жалуются на то, что после установки Windows 11 22H2 их "встретил" синий экран смерти. Пользователи игровых ПК пока что нашли единственный выход из этой ситуации – откатиться на предыдущую версию Windows 11 или вообще вернуться на "десятку".

К слову, согласно свежей статистике Steam за август, "одинадцатка" установлена на почти 25% игровых компьютерах – и эта цифра растет с каждым месяцем.

Microsoft крупно обновила Windows 11: что нового

20 сентября вышло большое обновление Windows 11 2022 Update (22H2). В нем наконец добавили вкладки в "Проводнике", модернизировали макеты многозадачности, а также обновили "Диспетчер задач", который теперь может работать в темной теме.

А еще, спустя долгое время Microsoft, вернула возможность перетаскивать иконки на панель задач и в приложения через панель задач. Эта "фишка" была одной из самых часто запрашиваемых у пользователей – она была в предыдущих версиях "винды", но до Windows 11 добралась лишь спустя год после релиза.

Тем временем Microsoft готовится представить свой первый игровой ноутбук. Новинка получит процессоры Intel Core 12-го поколения и видеокарты RTX 30-й серии, а анонс ожидается на специальном ивенте Surface 12 октября.

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