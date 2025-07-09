Взрослые Ведделлы любят лакомиться антарктическими рыбами, кальмарами и крилем.

Украинскую полярную станцию "Академик Вернадский", на острове Галиндез, посетило забавное животное - тюлень Ведделла, который вел себя как настоящий десантник, пытающийся незаметно подкрасться.

"К нашим полярникам пришел... тюлень-десантник. Он сделал "боевой грим" из снега и стремительно ползком приближался к станции "Академик Вернадский". Затем, правда, прилег отдохнуть, или же хотел усыпить бдительность украинских исследователей", - рассказали в центре.

Ученые обнародовали соответствующее видео, на котором можно увидеть интересное животное. Оно смешно ползет в сторону людей, будто пытается незаметно подкрасться.

Говорится, что забавный гость на видео - тюлень Ведделла.

По словам полярников, эти животные обычно держатся в водах Антарктики круглый год и хорошо приспособлены к ориентированию подо льдом даже в зимней темноте.

"Весной (это когда в Украине осень) в окрестностях станции "Академик Вернадский" собираются беременные самки и рожают маленьких "ведделлят", - рассказывают в научном центре.

Взрослые ведделлы любят лакомиться антарктическими рыбами, кальмарами, крилем и тому подобное. Охотятся преимущественно ночью, подо льдом, а днем вылеживаются на берегах каменистых островов, часто на снегу.

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Как писал УНИАН, в конце мая тысячи пингвинов покинули остров Галиндез, где расположена украинская полярная станция "Академик Вернадский". В Национальном антарктическом научном центре объяснили, что в Антарктику приближается зима, поэтому пингвины оставили Галиндез. На острове в течение антарктической весны и лета проживало почти 6 тыс. субантарктических пингвинов - 4 тыс. взрослых и 2 тыс. - малых. По словам ученых, миграция пингвинов является одним из подтверждений потепления в этом регионе Антарктики.

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