Артистка почтила память легендарного композитора Украины.

Украинская певица София Ротару отреагировала на известие о смерти известного композитора Игоря Поклада.

Артистка опубликовала в своем Instagram черно-белое фото покойного музыканта и почтила его память.

"Игорь Поклад... Светлая память", - написала София Михайловна, которая исполняла его песни.

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Чем известен Игорь Поклад

Игорь Поклад - выдающийся украинский композитор, лауреат Шевченковской премии, Народный артист Украины, Герой Украины и национальная легенда Украины.

Окончил музыкальную школу и гимназию в Тернополе. Затем поступил в Киевское музыкальное училище им. Глиэра и на композиторский факультет Киевской консерватории. Игорь Дмитриевич является автором более 150 песен. Самые известные его хиты: "Зелен-клен", "Дикі гуси", "Чарівна скрипка", "Тиха вода" и многие другие. Его музыкальные произведения исполняли певцы Нина Матвиенко, София Ротару, Назарий Яремчук и Василий Зинкевич. Он также писал музыку к мюзиклам, кино и мультфильмам, а еще сотрудничал с известными украинскими поэтами Юрием Рыбчинским и Борисом Олейником.

В последние годы жизни Поклад серьезно болел и ему было трудно самостоятельно передвигаться. А сегодня, 9 июля, его жена сообщила, что композитор ушел из жизни. Мужчине было 83 года.

Напомним, ранее на 86-м году жизни скончался украинский писатель, лауреат Шевченковской премии Валерий Шевчук.

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