Издание приводит в пример множество высказываний директоров компаний, развивающих ИИ.

Создатели ИИ всё чаще говорят, что технологии развиваются быстрее, чем это замечает большинство людей. И, как отмечает Axios, скорее всего, мы не осознаем масштаб влияния, пока ИИ уже не изменит всё.

Экономист Антон Коринек из Университета Вирджинии считает, что интернет был лишь лёгким ветерком по сравнению с бурями, которые готовит ИИ. Он входит в консультативный совет Anthropic и говорит, что если технологии продолжат развиваться с нынешней скоростью, то мы совершенно не готовы к последствиям.

Несмотря на то, что сегодняшние модели явно уступают человеку в понимании мира, темпы роста за последние два года всерьёз заставляют задуматься о возможном прорыве в сверхчеловеческий интеллект в обозримом будущем.

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Генеральный директор OpenAI, создателей ChatGPT, Сэм Альтман в своём блоге написал, что мы уже на пути к реальности, в которой интеллект ИИ превысит человеческий.

А генеральный директор Anthropic Дарио Амодей предположил, что ИИ способен вытеснить до половины всех младших офисных сотрудников в ближайшие годы. Даже один из отцов-основателей ИИ, Джеффри Хинтон, признал, что скорость развития превзошла его ожидания.

Всё это пока не слишком волнует широкую публику. Коринек говорит, что в условиях неопределённости люди склонны просто ждать. Но такая тактика может обернуться дорого: технологии не остановятся, и промедление может обойтись обществу слишком дорого.

Некоторые признаки сдвига уже видны. Руководители Amazon, Ford и Shopify публично признали, что внедрение ИИ в их компаниях неизбежно повлияет на численность персонала. Причём Shopify пошёл дальше: теперь открытие вакансий требует доказательств, что задачу невозможно автоматизировать с помощью ИИ.

Одновременно с этим, ИИ проникает в образование. Уже через два месяца после появления ChatGPT почти 90% студентов в США сообщили, что использовали его в учёбе.

Учителя и преподаватели до сих пор не пришли к единому мнению, что с этим делать, а полный запрет ИИ в образовании, по мнению экспертов, вряд ли возможен.

Тем не менее не все в индустрии разделяют самые радикальные прогнозы. Главный ИИ-инженер Meta Янн Лекун, например, утверждает, что ни одна языковая модель пока не дотягивает до уровня даже обычной кошки в плане здравого смысла и понимания реальности.

Кроме того, компании могут преувеличивать возможности ИИ, чтобы подать себя как лидеров новой технологической волны.

И всё же даже если развитие ИИ остановилось бы сегодня, что, конечно, маловероятно, его уже достаточно, чтобы изменить мир труда, бизнеса и повседневности.

По словам Коринека, у ИИ есть и другой потенциал: повысить производительность, создать условия для более широкого благосостояния, сделать экономику эффективнее и справедливее. Главное - не упустить момент и направить эти перемены в конструктивное русло.

Ранее мы рассказывали, что OpenAI этим летом выпустит новую ИИ-модель, которую будет трудно отличить от человека. ChatGPT 5 соединит в себе лучшие наработки предыдущих ИИ-моделей.

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