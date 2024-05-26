Сейчас возможности мозгового чипа ограничены повседневными задачами.

Нолан Арбо – первый человек, в мозг которого был вживлен нейрочип компании Neuralink – рассказал в интервью порталу Wired, что хотел бы сделать "апгрейд" своего устройства.

Арбо, которого 8 лет назад парализовало ниже плеч после несчастного случая, сообщил, что хотел бы с помощью чипа научиться управлять роботом Optimus и автопилотной системой электромобиля Tesla. Эти возможности помогли бы 29-летнему парню стать независимым от людей, ухаживающих за ним.

На данный момент возможности мозгового чипа Neuralink ограничены. С его помощью Арбо может выполнять повседневные задачи, например, включать музыку или телевизор, а также играть в видеоигры. Причем постепенно это получается делать все быстрее и эффективнее.

Стоит отметить, что недавно компания Neuralink начала поиски второго пациента для вживления нейрочипа в мозг. Пока кандидатами могут стать только парализованные: тесты продлятся шесть лет, а в случае успеха компании разрешат приступить к полноценному внедрению технологии всем желающим.

В будущем Илон Маск, глава Neuralink, планирует вживить нейрочип и себе: в перспективе он позволит не только управлять электроникой, но и возвращать подвижность конечностям, бороться с депрессиями, возвращать слух, и даже заставить мозг работать эффективнее.

Нолан Арбо играет в шахматы силой мысли

В марте этого года Илон Маск анонсировал выпуск еще одного мозгового импланта под названием Blindsight. Он задумывается как девайс, который позволит слепым людям снова видеть мир. Имплант уже испытывают на обезьянах.

А уже в 2025 году может состояться выход человекоподобных роботов Optimus от Tesla. Согласно задумке, он заменит большую часть рутинной человеческой работы. При этом Маск уверяет, что робот не нацелен отбирать рабочие места у самих людей.

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