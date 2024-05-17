Первый пациент, парализованный после несчастного случая, уже может играть в видеоигры и писать в соцсетях "силой мысли".

В январе 2024 года компания Neuralink Маска провела первую операцию по вживлению нейрочипа в мозг человека. Доброволец, парализованный после несчастного случая, уже может играть в видеоигры и писать в соцсетях силой мысли. Теперь компания ищет второго участника для эксперимента.

Кандидатами могут стать только парализованные. "Наш кибернетический мозговой имплант Telepathy позволяет "силой мысли" управлять смартфоном или компьютером", – написал Маск в X, сделав репост сообщения Neuralink.

Проект Neuralink был запущен в 2016 года, в 2019-м компания продемонстрировала прибор, способный передавать сигналы мозга по Bluetooth. В 2021 году ученые провели успешные испытания чипа на животных, а двумя годами позже начала отбор добровольцев для чипирования. Тесты на людях продлятся шесть лет, а в случае успеха компании разрешат приступить к полноценному внедрению технологии всем желающим.

В будущем Маск планирует вживить мозговой чип и себе: в перспективе он позволит не только управлять электроникой, но и возвращать подвижность конечностям, бороться с депрессиями, возвращать слух, и даже заставить мозг работать эффективнее.

При этом компания Маска не претендует на первенство в имплантации чип в мозг. стартап Synchron еще в 2022 имплантировал человеку с тяжелым параличом нейрокомпьютерный интерфейс, который позволяет управлять электронными устройствами силой мысли.

Первый пациент Neuralink играет в Mario Kart силой мысли: видео

Ранее в этом году Илон Маск анонсировал выпуск еще одного мозгового импланта под названием Blindsight. Он задумывается как девайс, который позволит слепым людям снова видеть мир. Имплант уже испытывают на обезьянах.

А уже в 2025 году может состояться выход человекоподобных роботов Optimus от Tesla. Согласно задумке, он заменит большую часть рутинной человеческой работы. При этом Маск уверяет, что робот не нацелен отбирать рабочие места у самих людей.

Вас также могут заинтересовать новости: