В будущем миллиардер хочет вживить чип и себе.

Илон Маск рассказал, что первый пациент с вживленным в мозг чипом Neuralink уже восстановился после операции, и теперь способен силой мысли управлять курсором компьютерной мышки. Процедура, напомним, прошла в конце января.

"Прогресс хороший, и пациент, как видится, выздоровел без каких-либо побочных эффектов, о которых нам известно. Пациент может перемещать мышь по экрану, просто думая. Следующий этап – клики", – цитирует портал The Independent Маска.

По словам миллиардера, испытуемый страдает заболеванием, из-за которого не может двигать конечностями – нейрочип Neuralink позволит ему и другим пойти на поправку. В перспективе он позволит не только управлять электроникой, но и возвращать подвижность конечностям, бороться с депрессиями, возвращать слух, и даже заставить мозг работать эффективнее.

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Neuralink Маска получила разрешение на вживление нейрочипов людям прошлым летом, после того, как испытания на обезьянах показали, что технология и правда работает. Животные с имплантом в мозге спокойно сидели на стуле и неплохо справлялись с аркадной игрой Pong, управляя джойстиком с помощью силы мысли.

Проект Neuralink был запущен в 2016 году, в 2023 году стоимость компании оценили в $5 млрд. При этом компания Маска не претендует на первенство в имплантации чипа человеку: стартап Synchron еще в 2022 году имплантировал человеку нейрокомпьютерный интерфейс, который позволяет управлять электронными устройствами силой мысли.

Ранее Маск показал, на что способны его человекоподобные роботы. Если еще пару лет назад андроид не мог передвигаться и взаимодействовать без участия человека, то теперь он куда умнее и проворнее – его научили самостоятельно сортировать предметы и даже заниматься йогой.

В то же время соцсеть Twitter (X), которую Маск купил осенью 2022 года, может обанкротиться в 2024 году, следует из прогноза Financial Times. Упоминается, что из-за антисемитских скандалов и разжигания ненависти и дезинформации ряд компаний прекратили покупать рекламу на платформе.

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