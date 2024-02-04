Прямо сейчас Intel лидирует в области более доступных моделей, тогда как AMD фактически оккупировала сегмент дорогих чипов.

Специалисты известного издания PC Gamer изучили рынок современных процессоров и составили актуальный на начало 2024 года рейтинг лучших СPU для сборки игрового ПК. Среди них есть как бюджетные варианты, так и самые топовые.

Как говорится в заметке, прямо сейчас Intel лидирует в области более доступных моделей благодаря удачному 13-го поколению, тогда как AMD фактически оккупировала сегмент дорогих чипов, но при этом представляя также отличные варианты для недорогого апгейда ПК.

Лучшим процессором для большинства геймеров был назван Core-i5 13600К. Среди его плюсов – высокая энергоэффективность, производительность уровня Core-i9 12900К и возможность собрать систему с использованием доступных материнских плат с чипсетами 600-й серии.

В категории бюджетных CPU лучшим является Core i5-13400F. Эта модель превосходит конкурентные AMD как в играх, так и в многопоточности, а также может похвастаться отличной производительностью на одно ядро.

Ультимативным решением для сборки игрового ПК назвали Ryzen 7800X3D. Прямо сейчас он обеспечивает самую высокую частоту кадров в играх среди всех CPU, представленных на рынке.

Лучшим процессором для апгрейда существующих систем назвали Ryzen 7 5800X3D. Эта модель подарит вторую жизнь множеству ПК, построенных на базе популярной платформы AM4, которая больше не будет обновляться.

А звание лучшего APU досталось недавно выпущенному Ryzen 7 8700G. Он обладает самой производительной встроенной графикой на рынке десктопных ПК, и отлично подойдет для сборки бюджетных систем с прицелом на дальнейший апгрейд.

Видео дня

Напомним, ранее в этом году Nvidia представила новые видеокарты RTX 40-й серии с приставкой Super. Самой интересной получилась модель RTX 4070 Super, которую обозреватели уже назвали лучшей видеокартой среднего класса.

А Steam показал среднестатистический компьютер своего геймера в 2024 году. Оказывается, уже почти половина геймеров "переехала" на Windows 11, а самой популярной видеокартой является RTX 3060.

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