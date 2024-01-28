Список охватывает как воздушные системы охлаждения, так и жидкостного.

Авторы популярного портала PC Gamer составили рейтинг лучших кулеров для геймерских процессоров, актуальных для покупки в начале 2024 года.

Всего есть два вида систем охлаждения. Это воздухоохладители с радиатором и моноблоки с насосом и радиатором. В представленный топ кулеров вошли и те, и другие.

Лучшие системы жидкостного охлаждения

Лучшим жидкостным охладителем признан Corsair iCUE H170i Elite Capellix XT. Этот 420-миллиметровый СЖО (но есть и 240мм) эффективно справляется с отводом тепла новейших процессоров Intel и AMD.

Deepcool Gammaxx L240 V2 – лучший бюджетный водяной охладитель. При этом со своей задачей он справляется на все 100%, и не занимает много места в корпусе.

Лучшие воздушные системы охлаждения

Deepcool AS500 Plus – это лучший универсальный воздухоохладитель по сочетанию цены и производительности. Он тихий, компактный, а в плане мощности может конкурировать с любым башенным кулером на рынке.

Be Quiet! Pure Rock 2 назван лучшим тихим воздушным кулером. Это однобашенный кулер с хорошо зарекомендовавшим себя вентилятором Pure Wings 2 PWM с низким уровнем шума 26,8 дБ(А).

Noctua NH-D15 Chromax Black – лучший воздушный кулер премиального уровня. Если вам нужен воздушный кулер, способный работать с любым процессором, вы вряд ли найдете что-то лучше. Но стоит такой дорого.

Noctua NH-P1 признан лучшим пассивным кулером для процессора. Это нишевый продукт с особыми вариантами использования и некоторыми недостатками.

Видео дня

Как сообщал УНИАН, недавно выпущенную RTX 4070 Super назвали лучшей видеокартой среднего уровня, которая будет долго актуальна. Тесты показали, что производительность новинки находится на уровне RTX 3090 при куда более приятном ценнике.

А Xiaomi ранее в этом месяце выпустила, пожалуй, самый доступный монитор для геймеров на 34 дюйма. Частота обновления дисплея у него соответствует геймерским запросам и составляет 180 Гц, пиковая яркость – 350 нит.

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